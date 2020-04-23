Мер Франківська - про вивезення ромів: Національність порушників карантину не важлива

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджує, що має претензії до 20 осіб, які порушують карантин, незалежно від того, якої вони національності.

Про це Руслан Марцінків повідомив під час розмови на «Громадському».

«В Івано-Франківську сьогодні проживають тисячі ромів, які мають прописку. Жодних проблем з ними немає. Більше того, їхні діти навчаються в нас. В мене є претензії до 20 осіб, які порушують карантин, займаються жебрацтвом, використовують дітей без нагляду і не важливо, якої вони національності», - наголосив Марцінків.

Він зауважив, що йдеться про ряд осіб ромської національності, які проживають у привокзальному сквері, які «чіплялися до людей, вимагали кошти, не дотримуючись жодних правил дистанції та перебування у захисних масках». Через це, додав мер, багато франківців скаржились на них до поліції та на гарячу лінію Івано-Франківського міськвиконкому.

«Мешканці Свалявського та Іршавського районів Закарпаття висловили бажання їм допомогти з транспортом, бо громадського немає. Ми надали такий транспорт і частина цих осіб поїхали, але інша частина залишилась у привокзальному сквері, де не лише проживати, але й гуляти не можна», - зауважив мер.

За його словами, приватні перевізники відмовились надавати транспорті послуги для перевезення ромів, а за допомогою звернулись представники поліції.

«Звернення були з боку поліції, яка попросила допомогти з транспортуванням осіб, які не дотримуються карантину, до місця їх прописки», - запевняє Марцінків.

Водночас він попросив вибачення за емоційні висловлювання щодо вивезення ромів.

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«Можливо, я сказав емоційно, бо та нарада була присвячена коронавірусу, а у нас у цей день були шість летальних випадків… Але я вважаю, якщо українці, поляки, американці та інші народи можуть дотримуватись карантину, то чому люди іншої національності не можуть», - риторично запитує мер Івано-Франківська і додає, що для безхатьків у місті є місце для проживання на вулиці Млинарській, де вони систематично отримують харчування. Втім, роми від такої допомоги відмовились.

Відомо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус. 12 осіб відмовились виїжджати. У відповідь на це мер порадив «зробити другу ходку» і заявив, що на це правоохоронці «мають час до наступного вівторка, 28 квітня».

Учора за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національна поліція розпочала кримінальне провадження. Тут вважають, що позиція мера Івано-Франківська є неприпустимою.