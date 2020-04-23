Мер Франківська - про вивезення ромів: Національність порушників карантину не важлива
Про це Руслан Марцінків повідомив під час розмови на «Громадському».
«В Івано-Франківську сьогодні проживають тисячі ромів, які мають прописку. Жодних проблем з ними немає. Більше того, їхні діти навчаються в нас. В мене є претензії до 20 осіб, які порушують карантин, займаються жебрацтвом, використовують дітей без нагляду і не важливо, якої вони національності», - наголосив Марцінків.
Він зауважив, що йдеться про ряд осіб ромської національності, які проживають у привокзальному сквері, які «чіплялися до людей, вимагали кошти, не дотримуючись жодних правил дистанції та перебування у захисних масках». Через це, додав мер, багато франківців скаржились на них до поліції та на гарячу лінію Івано-Франківського міськвиконкому.
«Мешканці Свалявського та Іршавського районів Закарпаття висловили бажання їм допомогти з транспортом, бо громадського немає. Ми надали такий транспорт і частина цих осіб поїхали, але інша частина залишилась у привокзальному сквері, де не лише проживати, але й гуляти не можна», - зауважив мер.
За його словами, приватні перевізники відмовились надавати транспорті послуги для перевезення ромів, а за допомогою звернулись представники поліції.
«Звернення були з боку поліції, яка попросила допомогти з транспортуванням осіб, які не дотримуються карантину, до місця їх прописки», - запевняє Марцінків.
Водночас він попросив вибачення за емоційні висловлювання щодо вивезення ромів.
«Можливо, я сказав емоційно, бо та нарада була присвячена коронавірусу, а у нас у цей день були шість летальних випадків… Але я вважаю, якщо українці, поляки, американці та інші народи можуть дотримуватись карантину, то чому люди іншої національності не можуть», - риторично запитує мер Івано-Франківська і додає, що для безхатьків у місті є місце для проживання на вулиці Млинарській, де вони систематично отримують харчування. Втім, роми від такої допомоги відмовились.
Відомо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус. 12 осіб відмовились виїжджати. У відповідь на це мер порадив «зробити другу ходку» і заявив, що на це правоохоронці «мають час до наступного вівторка, 28 квітня».
Учора за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національна поліція розпочала кримінальне провадження. Тут вважають, що позиція мера Івано-Франківська є неприпустимою.