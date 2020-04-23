У Денісової наголосили, що примусове вивезення ромів із Франківщини є неприпустимим

В Офісі омбудсмена, коментуючи ситуацію з особами ромської національності на Івано-Франківщині, наголосили, що подібні дискримінаційні дії посадових осіб є неприпустимими.

Про це Офіс омбудсмена повідомив у Facebook.

«Уповноважений звертає увагу, що в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, соціально незахищені групи населення, в тому числі представники ромської національної меншини, потребують особливої уваги та захисту. Подібні ж дискримінаційні дії посадових осіб є неприпустимими, адже ще більше поглиблюють і загострюють вразливе становище незахищених категорій громадян», - йдеться у повідомленні.

В установі нагадали, що раніше ЗМІ поширили відео, в якому мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час проведення апаратної наради дав доручення поліцейським примусово перемістити представників ромської національної меншини з Івано-Франківська до Закарпатської області.

Уточнюється, що також під час цієї наради було зазначено, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська 10 осіб ромської національності та передали їх представникам поліції Закарпатської області.

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На переконання Уповноваженого ВР з прав людини, такі дії стосовно представників ромської нацменшини є також грубим порушенням прав ромів на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

У Офісі омбудсмана зауважили, що це далеко не перший випадок поширення дискримінаційних висловлювань на адресу вразливих груп суспільства з боку мера Івано-Фрнківського.

«Уповноваженим неодноразово приверталась увага вказаної посадової особи щодо неприпустимості дискримінаційної практики та поширення мови ворожнечі щодо вразливих груп, у тому числі стосовно ромів», - наголосили в Офісі омбудсмана.

В установі нагадали, що після цього інциденту Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України.

«З огляду на зазначене, Уповноважений звернулась до керівництва Національної поліції України з проханням вжити передбачених законом заходів щодо об’єктивного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення. Також направлено звернення до міського голови Івано-Франківська Марцінківа Р.Р. щодо дотримання вимог антидискримінаційного законодавства при виконанні своїх посадових обов’язків», - зазначили у Офісі омбудсмана.

В Уповноваженого ВР з прав людини наголошують, що робота місцевих органів влади має бути спрямована на забезпечення мирного співіснування різних груп суспільства.

Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус.

Втім, як стало відомо на нараді, 12 осіб відмовились виїжджати. У відповідь на це мер порадив "зробити другу ходку" і заявив, що на це правоохоронці "мають час до наступного вівторка 28 квітня".

Свою стурбованість щодо останніх заяв Марцінківа висловили раніше МВС України і посольство США в Україні.

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національна поліція розпочала кримінальне провадження.

Глава НПУ Ігор Клименко заявив, що поліцейські силою не змушували осіб ромської народності покидати територію Івано-Франківської області та нікуди їх не перевозили.