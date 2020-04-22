Дискримінація ромів: у посольстві США відреагували на заяви мера Франківська

Посольство США в Україні висловило свою стурбованість щодо останніх заяв мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про ромів.

Про це повідомляє U.S. Embassy Kyiv Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - йдеться у повідомленні.

У МВС засудили дискримінаційні вислови мера Івано-Франківська. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на Telegram-каналі міністерства.

​​"МВС засуджує дискримінаційні вислови мера Івано-Франківська щодо ромів. Неприпустимо ділити наших громадян за етнічною ознакою. Міський голова не має права і не буде давати незаконні вказівки поліції щодо поводження з особами різних національностей. Перед законом всі рівні", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус. Закарпатській поліції правоохоронці передали 10 осіб ромської національності. Втім, 12 осіб відмовились виїжджати.