Поліція відкрила справу через заклики мера Франківська щодо примусового вивезення ромів

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національна поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ", - зазначив міністр.

Він наголосив, що позиція міського голови Івано-Франківська є неприпустимою.

"Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство", - уточнив Аваков.

Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативній нараді доручив правоохоронцям вивезти з міста представників ромської національності на Закарпаття. Для цього місцева влада надала бус.

Втім, як стало відомо на нараді, 12 осіб відмовились виїжджати. У відповідь на це мер порадив "зробити другу ходку" і заявив, що на це правоохоронці "мають час до наступного вівторка 28 квітня".

Свою стурбованість щодо останніх заяв Марцінківа висловили раніше МВС України і посольство США в Україні.