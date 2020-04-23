Через коронавірус в Енергодарі перенесли святкування Дня міста

В Енергодарі День міста через коронавірус святкуватимуть на два місяці пізніше.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Енергодара Павло Музика.

«Перенести дату святкування Дня міста Енергодара у 2020 році орієнтовно на 7- 9 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

В міській раді зазначили, що перенесення ювілейної дати пов’язано із запровадженням на території України карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Традиційно День міста в Енергодарі відзначається 12 червня. Цього року місту-супутнику виповнюється 50 років.

Читайте також: Через карантин у Запоріжжі скасували джазовий фестиваль

Раніше повідомлялось, що через пандемію коронавірусу у Запоріжжі скасували музичний фестиваль Zaporizhzhia Jazzy-2020, що мав проходити 25-26 квітня.

Станом на ранок 23 квітня в Запорізькій області зареєстровано 146 випадків захворювання на COVID-19, з яких 4 людини померли, 21 - одужала.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: Actual.Today