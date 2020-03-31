Через карантин у Запоріжжі скасували джазовий фестиваль
Укрінформ
Музичний фестиваль Zaporizhzhia Jazzy 2020, що мав проходити 25-26 квітня, скасовано через карантин.
Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.
«Через продовження карантину космічний Zaporizhzhia Jazzy 2020 вирушає у подорож у часі», - йдеться у пості.
Як повідомлялося, одним з хедлайнерів фестивалю мав стати Андрій Макаревич із своїм джазовим проєктом Makarevich YOUR 5.
Карантин на території України продовжено до 24 квітня.