Через карантин у Запоріжжі скасували джазовий фестиваль

Музичний фестиваль Zaporizhzhia Jazzy 2020, що мав проходити 25-26 квітня, скасовано через карантин.

Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.

«Через продовження карантину космічний Zaporizhzhia Jazzy 2020 вирушає у подорож у часі», - йдеться у пості.

Як повідомлялося, одним з хедлайнерів фестивалю мав стати Андрій Макаревич із своїм джазовим проєктом Makarevich YOUR 5.

Карантин на території України продовжено до 24 квітня.