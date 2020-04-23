У Запоріжжі через мільярдний борг населення під загрозою наступний опалювальний сезон

Наступний опалювальний сезон у Запоріжжі — під загрозою: населення накопичило рекордний - у 1 млрд грн - борг перед КП «Міські теплові мережі».

Про це в ефірі одного з місцевих телеканалів заявив генеральний директор Концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек.

«Я не знаю, як складеться ситуація з карантином у травні, але я бачу, що початок нового опалювального сезону може бути під загрозою через те, що недостатньо коштів, щоб розрахуватись за той газ, який ми спожили у цьому опалювальному сезоні. Звичайно, постачальник НАК «Нафтогаз» не зможе нам давати новий газ, якщо ми не розрахуємось за старий. 1,5 млрд - це величезна сума», - сказав Грек.

За словами гендиректора міських тепломереж, раніше концерн отримував допомогу з місцевого бюджету, але 1,5 млрд гривень - це рекордна сума, якої в бюджеті немає.

Тепловики звернулись до мешканців міста з проханням сплатити за комунальні послуги і нагадали, що для цього не обов'язково виходити на вулицю, адже можна скористатись онлайн сервісами.

Читайте також: Борги киян за опалення і гарячу воду зросли до 2 мільярдів

У той же час зазначили, що частина боргу була накопичена ще до введення карантину.