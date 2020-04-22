На Прикарпатті COVID-19 підтвердили у 12 пацієнтів та 6 медпрацівників перинатального центру

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі перебуває 12 пацієнтів з COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу розповіла в. о. директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Кобельська, повідомляє коресподент Укрінформу.

«В обласному перинатальному центрі сьогодні лікуються 12 пацієнтів з COVID-19, нових випадків немає», - зазначила Кобельська.

Як повідомили кореспонденту в пресслужбі ОДА, в обласному перинатальному COVID-19 лабораторно підтвердили у 6 медичних працівників, з яких 2 лікаря, 2 медсестри та 2 акушерки. Усі вони перебувають на лікарняних.

Наразі в Івано-Франківській області на COVID-19 захворіли 125 медичних працівників. Серед інфікованих найбільше фахівців середнього медперсоналу – понад 60 випадків.

Раніше Калуський пологовий будинок призупинив роботу через велику кількість хворих з короанівурсом серед медпрацівників.

Станом на 22 квітня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 589 випадків захворювання на COVID-19, з них 40 – летальні.