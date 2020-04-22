У Чернівцях 5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ

У Чернівцях в реанімації обласної дитячої лікарні у тяжкому стані перебуває 5-річна дівчинка, в якої підтвердили коронавірусну інфекцію. Дитину підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у тяжкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також у Чернівецькій облдержадміністрації зазначили, що загалом у медзакладах області станом на 22 квітня перебувають 409 людей. Із них у 188 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 22 квітня перебувають 47 пацієнтів у тяжкому стані, з них у реанімаціях – 35, на апаратах штучної вентиляції легень – 6", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.

У Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування коронавірусом.