У Чернівцях 5-річну дівчинку з COVID-19 підключили до апарату ШВЛ
Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.
"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у тяжкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Також у Чернівецькій облдержадміністрації зазначили, що загалом у медзакладах області станом на 22 квітня перебувають 409 людей. Із них у 188 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
"У медичних закладах станом на 22 квітня перебувають 47 пацієнтів у тяжкому стані, з них у реанімаціях – 35, на апаратах штучної вентиляції легень – 6", - додали в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.
У Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування коронавірусом.