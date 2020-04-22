Вінницькі медики намагаються відновити нервову систему маленького пацієнта, який одужав від COVID-19

На Вінниччині лікарі намагаються відновити функції нервової системи дворічного Павлика з Чернівецького району, який пережив клінічну смерть і подолав COVID-19.

Про це у відеоповідомленні на Facebook розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Про стан Павлика. На даний час хлопчик знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні, йому проводять терапію для відновлення функцій центральної нервової системи. Соматично дитина стабільна, але залишаються, на жаль, суттєві зміни зі сторони центральної нервової системи», - повідомив Скальський.

За його словами, аби впоратися із хворобою малюка, медики повинні ще довго, наполегливо і ретельно працювати.

Як повідомлялося, дворічний Павлик – пацієнт з найважчим перебігом COVID-19 у дітей в Україні. Він пережив клінічну смерть, тривалий час був підключений до апарату ШВЛ. Його цілодобово позмінно лікували чотири бригади медиків Могилів-Подільської лікарні інтенсивного лікування, які самоізолювалися разом із дитиною на весь час її хвороби.

Хлопчик одужав від коронавірусу, але потребує тривалого неврологічного лікування від завданих хворобою ускладнень.

Станом на ранок середи на Вінниччині зафіксовано 349 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на 24 адміністративних територіях, в тому числі, у 24 дітей. За останню добу виявлено 11 випадків коронавірусу.

На стаціонарному лікуванні перебувають 55 пацієнтів, п’ятеро з них – у важкому стані, отримують кисневу підтримку на апараті СІПАП.

В області одужали від COVID-19 30 осіб, щоу кожного з них підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень. Зареєстровано три летальних випадки від коронавірусної інфекції у дорослих.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.