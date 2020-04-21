На Дніпропетровщині – 9 нових випадків COVID-19

На Дніпропетровщині – 9 нових випадків COVID-19

Укрінформ
У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 9 випадків коронавірусної інфекції. COVID-19 виявили у мешканців Кривого Рогу, Нікополя, Дніпра та Широківського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі ОДА.

“Тест показав позитивний результат у 4 мешканців Кривого Рогу, 3 – Нікополя, по одному – Дніпра та Широківського району”, - зазначив Олександр Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині – 131 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. 9 людей вже одужали.

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В Україні зафіксовано понад 6,1 тис. випадків COVID-19.

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