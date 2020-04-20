У Рівному COVID-19 повторно підтвердили у чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки

У чотирьох пацієнтів, яких у Рівному вже готували до виписки, повторно виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

«У чотирьох пацієнтів, які готувались до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно. Станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це мешканці Рівного віком від 34 до 52 років», - написав Коваль.

За його словами, зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє понад 60 проб на коронавірус.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному оперативному штабі протидії коронавірусу, станом на 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 319 випадків захворювання на COVID-19, з них – 11 летальних.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 квітня підтверджено 5 710 випадків COVID-19. Протягом 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.