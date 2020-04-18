У Рівненській області на COVID-19 захворіли понад 80 медиків

На Рівненщині COVID-19 виявлено у понад 80 медичних працівників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

«За даними цілодобового оперативного штабу протидії коронавірусу при облдержадміністрації, COVID-19 підтвердився у 82 медичних працівників, з яких 22 – лікарі», - пише Коваль.

Також повідомляється, що найбільше медиків захворіло у Рівненській обласній клінічній лікарні - 51 особа, у Сарненській – 12 медичних працівників.

Як повідомили кореспондентові агентства в обласному лабораторному центрі, на ранок 18 квітня на Рівненщині зареєстровано 299 випадків захворювання на COVID-19. З них 9 летальних і 16 тих, хто одужав.

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Зараз на перевірці у Рівненському обласному лабораторному центрі перебуває 175 зразків проб на коронавірус. Результати будуть відомі увечері.

Як повідомляв Укрінформ, з початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 978 медичних працівників.

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.