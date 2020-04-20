У Тернополі горів сухостій на берегах річки

У межах Тернополя ліквідовано масштабну пожежу сухостою на берегах річки Серет.

Про це напередодні увечері повідомило обласне управління ДСНС.

«Рятувальники ліквідували пожежу вздовж річки Серет у Тернополі, де палав очерет. Пожежа швидко набирала обертів. Посушлива погода та різкі пориви вітру, в різних напрямках, сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Полум’я миттєво поширилося двома осередками, на загальній площі близько 5,5 га. Також спалахнуло сміття, розкидане окремими осередками, на площі 200 кв.м», - йдеться у повідомленні.

Загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. До боротьби з вогнем долучилися й 15 місцевих жителів.

На околиці Тернополя ліквідували масштабну пожежу сухостою / Фото: ДСНС

Зазначається, що неподалік від осередків горіння розташовані приватні житлові будинки. Рятувальники вчасно зупинили полум’я, яке підійшло надзвичайно близько, на небезпечну відстань близько 40 метрів, і врятували 4 помешкання та будівлю каналізаційної споруди.

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Як повідомляло агентство, два дні тому рятувальники загасили пожежу на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення, поблизу села Плотича Тернопільського району. Вигоріло 8 га території.

З початку року на Тернопільщині було ліквідовано понад 600 осередків пожежі в природних еко-системах.