На Запоріжжі у селах священники святили паски на вулицях

У Запорізькій області у зв’язку із забороною проводити масові релігійні заходи під час карантину Великодні служби тривають без вірян, а в деяких селах обряд освячення пасок проводили на вулицях.

Так, настоятель храму Архистратига Михаїла села Долинське священник Єлисей пройшов вулицями сіл Нове Запоріжжя та Долинське, Високогірне та освятив паски, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Освячення пасок у селах Запорізької області / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

"Сьогодні такі обставини, що ми не можемо зібратись в храмі, тому молимось біля екранів телевізорів. Вся країна молиться, думками і серцем ми разом. Ми попереджали людей, сказали, щоб збирались по 2 людей в масках біля будинків", - зазначив настоятель храму.

Біля церков УПЦ МП та ПЦУ чергують правоохоронці.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку в області залучено близько 700 поліцейських та понад 200 військовослужбовців.

Зранку людей в храмах не було.