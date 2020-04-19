Глава МОЗ проведе селекторну нараду з регіонами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 21 квітня проведе селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров'я, на якій, зокрема, розглядатиметься проблема скорочення медичних працівників.

Про це він сказав на брифінгу 18 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 квітня розпочався другий етап медреформи. Я, одразу, як прийшов до МОЗ, почав аналізувати, що у нас відбувається із фінансуванням всіх закладів охорони здоров'я. Ми сьогодні аналізуємо як цифри Національної служби здоров'я України, так і дані, які отримуємо від департаментів охорони здоров'я вже конкретно з областей. Можу сказати, що також я бачу ці випадки, коли є звернення медичних працівників, що їх скорочують або будуть скорочувати", - наголосив міністр.

За його словами, ці цифри і дані "дуже тривожні", тому проводиться аудит в усіх закладах охорони здоров'я.

"Наступного тижня 21 квітня я буду проводити відповідну селекторну нараду з директорами департаментів охорони здоров'я, де, я думаю, вся картина загалом по країні буде нам відома, і будемо приймати вже відповідне рішення... По методах, яким чином і в який спосіб ми будемо робити - це вже буде визначено після завершення аудиту по всіх закладах охорони здоров'я по країні", - зауважив міністр.

Степанов запевнив, що зробить усе, щоб в Україні не звільняли медичних працівників і не закривали лікарні.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні стартувала Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства.

Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром) або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога.

Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації.

Місце реєстрації жодним чином не впливатиме на те, де людина зможе лікуватися. Критерієм вибору місця надання послуги буде наявність медичного обладнання, якість надання послуги та комфорт.

Фото: МОЗ.