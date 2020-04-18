ВООЗ передала Україні набори для ПЛР-тестування
Про це повідомляється на сторінці ЦГЗ у Facebook.
"Для забезпечення якісного та точного тестування на COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я передала в Центр громадського здоров'я України набори для виділення РНК із 600 зразків для подальшого тестування методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що раніше ВООЗ передала ЦГЗ реагенти ПЛР для 8 000 реакцій.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що 17 квітня в Україні вперше проведено понад 5 тисяч тестів на коронавірус за добу.
За даними ЦГЗ, в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.
Фото: Центр громадського здоров’я України