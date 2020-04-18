Поліція розслідує радіаційне забруднення на Іванківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення повітря та земель на Іванківщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«До поліції надійшла інформація про те, що одне з товариств Іванківського району закуповує деревину із Чорнобильської зони, яка по забрудненню радіонуклідами перевищує встановлені норми. Надалі ця сировина використовується на теплоелектростанції як паливо», - йдеться у повідомленні.

Працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, в діях посадових осіб Іванківської теплоелектростанції можливі порушення нормативно-правових актів, низки законів України, таких як «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища».

В раках кримінального провадження слідчі поліції спільно з представниками інших відомств провели огляд місця події під час якого вилучено зразки сировини, промислових відходів та ґрунту.

За результатами експертного дослідження буде прийняте законне об’єктивне та неупереджене рішення. Триває слідство.