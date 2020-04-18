У Чорнобильській зоні досі тліє трава - пожежники гасять кілька осередків

У Зоні відчуження станом на 7 годин 18 квітня ще й досі тліють пеньки, трав’яний настил та деревина в пройдених вогнем осередках.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

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Як відзначається, інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 чоловік та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 чоловік особового складу та 113 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).

Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.