Британія пропонує Україні допомогу в ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні

Штаб оборони Великої Британії запропонував Україні допомогу у ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження.

Про це сказав начальник Штабу оборони Британії генерал Нік Картер під час телефонної розмови з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Хомчак висловив подяку начальнику Штабу оборони Великої Британії генералу Ніку Картеру за його ініціативу надати допомогу у ліквідації лісових пожеж на території Зони відчуження, про що йшлося під час розмови, зазначивши, що військовослужбовці та техніка ЗСУ активно залучені до подолання цього лиха", повідомили в Генштабі.

Також у ході розмови Хомчак поінформував про поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні та на її кордонах, зокрема у районі проведення операції Об’єднаних сил та висловив подяку уряду Великої Британії за підтримку Збройних сил України у протидії агресії з боку російської федерації.

Крім того, сторони обговорили напрямки подальшого військового співробітництва та обміну досвідом за стандартами НАТО у сфері розвитку спроможностей між збройними силами обох країн за підтримки британських інструкторів операції «ОРБІТАЛ». Хомчак подякував британській стороні за програму навчання українських курсантів у Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

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Як повідомлялося, 4 квітня у Чорнобильській зоні виникла лісова пожежа. Її вдалося загасити 14 квітня. Зазначалося, що відкритого вогню вже немає, спостерігається тління в окремих осередках. Однак вже 16 квітня пожежі відновилися.