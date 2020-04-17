Вітер та великі площі: ДСНС пояснила, чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем

Рятувальники не можуть повністю загасити пожежу в Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня через вітер та великі площі.

Про це заявив заступник начальника Головного управління ДСНС України у місті Києві Ігор Шарий на онлайн-брифінгу 17 квітня, відповідаючи на запитання Укрінформу: "Чому так довго не вдається згасити пожежу у Чорнобильській зоні?".

"У Чорнобилі дуже великі площі і, на жаль, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території, у зв'язку із сухою зимою ми маємо посуху. Тому пожежа розвиваєтсья дуже стрімко, дуже швидко, зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління на місці згарища", — повідомив він.

Шарий уточнив, що рятувальникам вистачає людських та матеріальних ресурсів для подолання пожеж.

Як повідомлялося, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) гасять пожежу, яка виникла ще 4 квітня.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).