Під Чорнобилем тліє трава - пожежники досі гасять кілька осередків

У Зоні відчуження станом на 7 годин 17 квітня ще й досі тліють пеньки, трав’яний настил та деревина в пройдених вогнем осередках.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 17 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем», - йдеться у повідомленні.

Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучено 1 тис. чоловік особового складу та 106 одиниці техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС, якими 16 квітня здійснено 114 скидів – 240 т води).

Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.