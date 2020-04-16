Під Чорнобилем з’явилися три нові осередки тління

Нові осередки тління, що з’явилися в Зоні відчуження внаслідок шквальних поривів вітру, немасштабні та не мають загрозливого характеру.

Про це сказав директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук у коментарі на YouTube каналі МНС України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Унаслідок шквальних поривів вітру в другій половині дня відбулося ускладнення обстановки на території Зони відчуження і з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними і не мають загрозливого характеру», - розповів Демчук.

За його словами, зведений загін ДСНС залучений до локалізації осередків пожеж у Корогодському, Денисовицькому , Дитятківському та Паришівському лісництвах.

«Загрози для критичних об’єктів, таких як об’єкт «Укриття», «Вектор», немає», - наголосив Демчук.

Загалом до гасіння на території в зоні відчуження до гасіння залучені понад 1 тис. 100 осіб та 120 одиниць техніки, зауважив він.

Водночас представник ДСНС запевнив, що радіаційний фон по місту Києву, в Київській області та зоні відчуження в межах норми.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Із 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.