Екстрена меддопомога на Херсонщині отримала біобокси для транспортування хворих на COVID-19

Херсонському обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в рамках гуманітарної допомоги передали два біобокси для транспортування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу 17 квітня під час передачі біобоксів розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ці бокси дозволять нам убезпечити, в першу чергу, медичний персонал, який працює з людьми, що мають підтверджений діагноз або у яких підозрюють коронавірусну хворобу», - зазначив Гусєв.

Біобокси закуплені міжнародним благодійним фондом Вадима Новинського «На честь Покрови Пресвятої Богородиці».

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Загалом в Херсонській області 51 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. П’ятеро людей одужали, зафіксовано один летальний випадок.

Фото: ztv.zp.ua