Екстрена меддопомога на Херсонщині отримала біобокси для транспортування хворих на COVID-19
Укрінформ
Херсонському обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в рамках гуманітарної допомоги передали два біобокси для транспортування хворих на COVID-19.
Про це на брифінгу 17 квітня під час передачі біобоксів розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ці бокси дозволять нам убезпечити, в першу чергу, медичний персонал, який працює з людьми, що мають підтверджений діагноз або у яких підозрюють коронавірусну хворобу», - зазначив Гусєв.
Біобокси закуплені міжнародним благодійним фондом Вадима Новинського «На честь Покрови Пресвятої Богородиці».
Загалом в Херсонській області 51 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. П’ятеро людей одужали, зафіксовано один летальний випадок.
Фото: ztv.zp.ua