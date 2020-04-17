У Коростені на COVID-19 захворіли 11 медпрацівників

У Коростені, де зосереджений епіцентр коронавірусу на Житомирщині, із 54 інфікованих одинадцять – це медичні працівники.

Про це у відеозверненні у Facebook повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

«На сьогодні ми маємо 54 випадки захворювання на коронавірус. Із них 11 медичних працівників, що найстрашніше і це нас дуже хвилює», - заявив Москаленко.

Раніше у Коростені через спалах коронавірусу заборонили продаж алкоголю з 19.00 до 8.00, а упродовж 18-20 квітня у місті не працюватимуть заклади торгівлі, окрім аптек та АЗС. Крім того, на Великдень там заборонили святкові богослужіння.

Як повідомляв Укрінформ, у Коростені опублікували список вулиць, на яких проживають хворі на коронавірус.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджено 177 випадків COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Коростені (54), Житомирі (42), Бердичеві (29) та Малині (22).

За даними МОЗ, станом на ранок 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.