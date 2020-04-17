Із-за кордону на Житомирщину повернулися майже 2 тисячі людей, на обсервацію погодилися 8

На Житомирщину з-за кордону повернулося 1943 людини, і лише 8 із них погодилися на обсервацію у спеціалізованих закладах. Решта наразі перебувають на самоізоляції.

Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на брифінгу 17 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми збираємо інформацію від початку боротьби з коронавірусом. За цей час 1943 людини повернулися з-за кордону (в область – ред.) і знаходяться на самоізоляції. Дотримання норм самоізоляції контролює ГУНП у Житомирській області. Поки що можемо констатувати, що вони дотримуються правил», - повідомив Бунечко. Також він додав, що лише 8 людей перебувають на обсервації у спеціалізованих закладах, які їм запропонували для перебування.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 177 випадків COVID-19, 4 з яких летальні, один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Коростені (54), Житомирі (42), Бердичеві (29) та Малині (22).

Станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.