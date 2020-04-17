В Закарпатській обласній інфекційній лікарні встановили кисневий міні-завод

В Закарпатській обласній інфекційній лікарні встановили кисневий концентратор AS074 (Centrox) MZ-30 - такого приладу наразі немає більше в жодному медзакладі області.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатського центру громадського здоров'я у Facebook.

“Рятівний кисневий міні-завод з виробництва кисню отримала сьогодні обласна інфекційна лікарня. Такого обладнання не має жоден медичний заклад області”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передали кисневий концентратор AS074 (Centrox) MZ-30 від колективу підприємства АТ “Закарпатгаз”.

Кисневий завод. Закарпаття

Такий апарат застосовують для додаткової кисневої терапії пацієнтам із порушеннями дихальної функції. Станція виробляє кисень для апаратів штучної вентиляції легень, а також використовується для подачі кисню хворим без застосування таких апаратів. За 1 хвилину за допомогою кисневої станції виробляється 15 літрів кисню. Величезна перевага такого апарату - в безперервності роботи.

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Станом на 16 квітня на Закарпатті зафіксовано 150 хворих на Covid-19. 13 осіб одужали, 4 померли.