На Запоріжжі через карантин обряд освячення пасок проводять у пекарнях

Через посилення карантинних заходів на Запоріжжі керівники пекарень домовились із священниками та провели обряд освячення пасок прямо на підприємствах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надзвичайні умови вимагають надзвичайних рішень. Це важке рішення для нашої церкви, щоб не було вірян на Богослужінні, але це був компроміс, бо ми могли повністю припинити Богослужіння і закрити церкви. Тому було прийнято рішення звершувати Богослужіння без вірян. Не треба впадати у відчай і паніку — це випробовування, ми його можемо гідно пройти. Освячення пасок не в храмі, задля збереження життя людей, це нормально», - сказав єпископ Православної церкви України Фотій.

Директор однієї з пекарень розповів, що розуміючи наскільки важливим є для людей факт освячення пасок, вирішив запросити священників до пекарні.

«Ми проводимо освячення з середи. Всі паски мають спеціальну наліпку з надписом «освячено». Робимо таке вперше, але не виключаємо, що наступного року таку практику також використаємо», - сказав він, додавши, що через карантин не всі мешканці Запоріжжя мають можливість вийти в магазин, тож паски розвозять прямо до під'їздів будинків.

Священник ПЦУ, протоієрей Віктор Ткач вважає таке рішення правильним.

«Якщо треба для безпеки людей залишитись вдома, то ми з розумінням до цього ставимось. Немає різниці між освяченням в храмі на Великдень і в пекарні. Все те ж саме: вода, молитви», - запевнив священник.

Що ж стосується вірян, які печуть паски самі, то вони можуть освятити їх самостійно. Для цього потрібна «свята вода» або ж просто достатньо прочитати молитву.