У селищі Перегінськ 14 людей захворіли на COVID-19, двоє з них померли

У селищі Перегінське (Перегінськ) Рожнятівського району 14 осіб отримали лабораторне підтвердження коронавірусної інфекції.

Про це в Івано-Франківську повідомила в.о. директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Ірина Кобельська, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо перебігу захворювання на COVID-19 у селі Перегінськ, де раніше облаштували карантинні блокпости.

«У Перегінську є 27 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. З них лабораторно підтверджено COVID-19 у 14 людей, 13 осіб отримали від’ємні результати і 10 осіб ще очікують ПЛР-дослідження», - сказала Кобельська.

Вона зазначила, що наразі з Перегінська у медзаклади області госпіталізували 23 особи, 1 людина перебуває на амбулаторному лікуванні і двоє – померли.

Як повідомлялося, 8 квітня у селищі Перегінськ лабораторно було підтверджено 11 випадків корона вірусної інфекції. Щоб зупинити спалах COVID-19 у селищі облаштували карантинні блокпости.

Раніше спалах коронавірусу реєстрували в селі Вовчківці, Снятинського району.

Станом на 16 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 401 випадок захворювання на корона вірусну інфекцію, з них 31 летальний, одужали 18 пацієнтів.