Працівники сільради, голова якої помер від COVID-19, перебувають на самоізоляції

Працівники сільради у селі Братківці Івано-Франківської області, голова якої учора помер від COVID-19, перебувають на самоізоляції, коронавірусу у жодного з них наразі не підтверджено.

Про це на брифінгу заявив в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жодного працівника сільради з підозрою чи підтвердженим COVID-19 немає. Вжито всіх заходів для їх самоізоляції. Наразі сільрада закрита», - сказав Федорів.

Він зауважив, що у селі було семеро людей, в яких підозрювали коронавірусну інфекцію. Проте лабораторно підтвердили вірус лише в сільського голови. Троє мешканців села ще чекають результатів ПЛР-тестування.

За словами очільника ОДА, дружина померлого голови Братківців нині перебуває в обласній клінічній інфекційній лікарні. У неї не підтвердилася коронавірусна інфекція. Двоє синів померлого живуть окремо і, найімовірніше, самоізолюються.

Керівник ОДА, який сам проживає в цьому селі, також запевнив, що священник у них не хворіє на COVID-19.

«Отець Роман здійснював сьогодні чин похорону, дуже допомагає у боротьбі з коронавірусом . Він створив групу у вайбері, в якій задіяв майже все село. Тут він наголошує про важливість карантинних заходів. Всі служби священник проводить в режимі онлайн», - заявив Федорів.

Як повідомлялося, у Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.