На Прикарпатті від коронавірусу помер 51-річний сільський голова
Про це у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
«Сьогодні зранку, 15 квітня, від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого...», - зазначив Марцінків.
Він закликав франківців берегти себе, особливо під час Великодніх свят.
«Загроза не минула! Маємо бути сильними, обережними та відповідальними у цей складний час!», - додав мер.
Станом на 15 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 356 випадках, з них 26 – летальні.
Село Братківці на Прикарпатті називають «країною полуниць» через те, що там майже у кожному дворі вирощували ягоду на продаж.