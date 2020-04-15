На Прикарпатті від коронавірусу помер 51-річний сільський голова

В Івано-Франківській області у лікарні помер голова села Братківці, 51-річний Тарас Федорів.

Про це у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Сьогодні зранку, 15 квітня, від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого...», - зазначив Марцінків.

Він закликав франківців берегти себе, особливо під час Великодніх свят.

«Загроза не минула! Маємо бути сильними, обережними та відповідальними у цей складний час!», - додав мер.

Станом на 15 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 356 випадках, з них 26 – летальні.

Село Братківці на Прикарпатті називають «країною полуниць» через те, що там майже у кожному дворі вирощували ягоду на продаж.