На Прикарпатті понад пів сотні медиків хворі на COVID-19

В Івано-Франківській області, яка є однією з тих, де виявлено найбільше випадків коронавірусної інфекції, COVID-19 лабораторно підтвердили у 53 медпрацівників.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас в області позитивних на COVID-19 є 53 випадки серед медиків. З них 20 – лікарі, середній медперсонал – 25, молодший медперсонал – 8 і один працівник обласного лабораторного центру», - повідомив Савчук.

Як повідомлялося, в Яремче коронавірусну інфекцію підтвердили у шести медпрацівників.

В Івано-Франківську понад 400 медичних працівників перебувають на лікарняних з приводу різних захворювань. Проте через це в медзакладах міста є гостра потреба санітарок та медсестер.

Станом на 14 квітня в Івано-Франківській області підтвердили 332 випадки OVID-19, з них 26 - летальні, одужали 16 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

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