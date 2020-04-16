На Сумщині понад 30 прибулих з-за кордону відмовляються проходити обсервацію

На Сумщині прибулі з-за кордону масово відмовляються проходити обсервацію.

Про це у четвер, 16 квітня, під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив керівник Регіонального міжвідомчого оперативного штабу щодо протидії поширенню коронавірусу SARS-CоV-2 Олександр Милаш.

«За останню добу 31 особа з числа тих, хто перетнув українсько-російський кордон у міжнародних пунктах пропуску «Бачівськ» та «Юнаківка», відмовилася проходити обсервацію. На них складені адміністративні протоколи за статтею 44-3 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень», - розповів Милаш.

За його словами, інформація про цих осіб передається Сумському обласному лабораторному центру та правоохоронцям для здійснення контролю.

Керівник штабу запевнив, що наразі всі питання щодо відправлення прибулих з-за кордону осіб на обсервацію юридично врегульовані, і на всіх, хто відмовлятиметься пройти через обсерватор, чекатиме адміністративна відповідальність.

Милаш нагадав, що на Сумщині визначено 5 місць обсервації. Вони розташовані у Конотопському, Кролевецькому, Роменському, Путивльському та Середино-Будському районах і можуть прийняти 374 особи. Усі місця відповідають вимогам, які визначені для таких об’єктів, зокрема, кожна людина буде знаходитися в окремій кімнаті, є вода та каналізація, що не виходять в центральну мережу, майданчик для дезінфекції техніки. Також за дорученням голови Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка опрацьовується питання щодо передбачення резервних місць обсервації, зокрема, для цього розглядаються готельні корпуси та будівлі гостинного типу.

Як повідомляв Укрінформ, змінами до своєї постанови № 211 від 29 березня уряд вказав, що люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах

Крім того, урядовим рішенням встановлено, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, повинні самоізолюватися. Це означає, що на встановлений лікуючим лікарем період необхідно утримуватися від контакту з іншими особами (крім тих, з якими спільно проживають) та відвідування громадських місць.

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Станом на ранок 16 квітня у Сумській області зареєстровано 80 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося.

Загалом в Україні в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.