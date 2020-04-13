У санаторії Ворзеля на обсервації - 113 українців, які повернулися з ОАЕ

У санаторії "Україна" в місті Ворзель Київської області розміщено на обсервацію 113 українців, яких евакуювали з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це поінформував в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, уряд своєю постановою ухвалив відповідний порядок, згідно з яким усі, хто після 28 березня цього року в'їжджає в Україну, зобов'язані пройти 14-добову обсервацію. Одну з перших таких груп ми зустріли вночі, з п'ятниці на суботу - це 113 осіб, які прилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратів. Розмістили їх у санаторії "Україна" міста Ворзель", - сказав Володін.

Він зазначив, що переліт для них був безкоштовний.

"При цьому всіх їх попередили про причини, характер та тривалість обсервації. Кожен власноруч підписав угоду на це. Також погодилися вказані особи, які підлягають обов'язковій обсервації, оплатити усі витрати, пов'язані з їхньою обсервацією, а саме: трансфери, харчування, проживання тощо", - сказав він.

Фото: PavlovskyNews