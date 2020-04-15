На Сумщині прийняли рішення продовжити торгівлю на сільгоспринку

У місті Тростянець Сумської області вирішили не закривати місцевий сільськогосподарський ринок.

Відповідне рішення у середу, 15 квітня, прийняте на черговому спільному засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та оперативного штабу з протидії розповсюдження вірусної інфекції COVID-19, яке провів голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не бачу правових підстав закривати сьогодні ринок. Завдання влади - створити зручні умови для людей, дати їм можливість у ці весняні дні придбати розсаду, саджанці плодових дерев за доступними цінами», - висловив свою думку Бова.

Попри наявність у керівництва міста листа від начальника Управління Держпродслужби в Тростянецькому районі Сергія Шаповала з рекомендацією щодо призупинення роботи ринку до 24 квітня 2020 року, члени комісії, які контролюють дотримання на ринку протиепідемічних заходів відзначали, що адміністрація ринку, його оператори й покупці в переважній більшості дотримуються карантинних правил. Свою позицію озвучили й юристи Тростянецькою міської ради.

В ході відкритого голосування, за призупинення роботи ринку у Тростянці проголосував 1 член комісії, 1 утримався, проти були 14.

На рішення щодо продовження роботи ринку в період карантину вплинув, зокрема, той факт, що він працює 4 дні на тиждень з 6-00 до 10-00 ранку й не перенасичений людьми.

Згідно з рішенням комісії, робота ринку у передсвяткові дні буде під посиленим контролем.

Читайте також: У Коростені через спалах коронавірусу на три дні закривають всі магазини

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації Постановою №9 головного державного санітарного лікаря України від 13 квітня 2020 року скасовано Постанову №5 від 30 березня, що дозволяла торгівлю на ринках в умовах карантину, але з дотриманням певних умов.

Станом на ранок 15 квітня у Сумській області зареєстровано 77 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося.

Загалом в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.