На Херсонщині лікарня отримала медобладнання завдяки грантовій програмі «Кусаноне»

На Херсонщині Новокаховська міська центральна лікарня отримала сучасне медичне обладнання за результатами участі у грантовій програмі «Кусаноне», що фінансується урядом Японії.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"За результатами участі у грантовій програмі «Кусаноне», що фінансується урядом Японії, Центральна міська лікарня м.Нова Каховка отримала надсучасну ультразвукову діагностичну систему MyLab X5 загальною вартістю 2 294 937 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році відділом управління проєктами Новокаховської міської ради спільно з Центральною міською лікарнею м.Нова Каховка підготовлено грантову заявку та подано на участь у програмі «Кусаноне» до Посольства Японії в Україні.

За умовами програми заявником може бути комунальна лікарня, яка діє в партнерстві з неприбутковою організацією, що має досвід реалізації проєктів. Партнером проєкту став Всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто!».

30 січня 2020 року в м.Києві в резиденції Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні відбулась урочиста церемонія підписання шести грантових контрактів з благодійними та громадськими організаціями, які реалізовуватимуть проєкти в сфері охорони здоров’я та соціального захисту в рамках грантової програми. Новокаховська міська центральна лікарня стала одним з шести медичних закладів України, які отримала грантову підтримку.

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Обладнання, придбане для лікарні за умовами програми, буде використовуватись за призначенням не менше 5 років, а відповідні послуги надаватимуться пацієнтам на безоплатній основі. Апарат входить в рекомендований Міністерством охорони здоров'я табель обладнання для боротьби з COVID-19.

Заявки на участь у програмі «Кусаноне» можна подавати щорічно до 31 березня. Умови участі у грантовій програмі розміщено на сайті Посольства Японії в Україні.

Фото: khoda.gov.ua