Зеленському на Закарпатті показали, як будують військове містечко
Відповідне відео розміщено Офісом Президента у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що це має бути сучасне військове містечко, яке передбачатиме розміщення батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру відповідно до стандартів НАТО.
Зеленський також спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Зеленський ознайомився зі станом будівництва військового містечка на Закарпатті / Фото: Офіс Президента
Президент оглянув новозбудовану казарму, зокрема кімнати та кухню. У казармі, за даними пресслужби ОП, проживатимуть 125 військовослужбовців у 41 квартирі.
«Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно», – зазначив Зеленський.
Глава держави також ознайомився з перебігом робіт з ремонту їдальні, основна зала якої розрахована на 344 відвідувачі, а зала для офіцерів – на 40 осіб.
Зазначається, що реконструкцію будівлі виконано на 95%, завершуються роботи з встановлення вентиляційної системи.
Крім того, Президентові продемонстрували новітнє кухонне обладнання, яка планують ввести в експлуатацію наступного тижня.
Як розповіли в ОП, Зеленського проінформували, що в цілому військове містечко буде готовим вже у травні.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.
Фото: ОП