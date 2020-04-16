Зеленському на Закарпатті показали, як будують військове містечко

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Закарпатської області ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Відповідне відео розміщено Офісом Президента у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що це має бути сучасне військове містечко, яке передбачатиме розміщення батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру відповідно до стандартів НАТО.

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Зеленський також спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Зеленський ознайомився зі станом будівництва військового містечка на Закарпатті / Фото: Офіс Президента

Президент оглянув новозбудовану казарму, зокрема кімнати та кухню. У казармі, за даними пресслужби ОП, проживатимуть 125 військовослужбовців у 41 квартирі.

«Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно», – зазначив Зеленський.

Глава держави також ознайомився з перебігом робіт з ремонту їдальні, основна зала якої розрахована на 344 відвідувачі, а зала для офіцерів – на 40 осіб.

Зазначається, що реконструкцію будівлі виконано на 95%, завершуються роботи з встановлення вентиляційної системи.

Крім того, Президентові продемонстрували новітнє кухонне обладнання, яка планують ввести в експлуатацію наступного тижня.

Як розповіли в ОП, Зеленського проінформували, що в цілому військове містечко буде готовим вже у травні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.

Фото: ОП