Зеленський вирушив на Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Зеленський також спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Фото: пресслужба Президента