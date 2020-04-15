У Калуському пологовому на COVID-19 захворіли 14 медиків

У Калуському пологовому будинку на коронавірус захворіли 14 медпрацівників.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформувала в.о. директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Ірина Кобельська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Калуський пологовий будинок, дійсно, закрили у зв’язку з тим, що захворювання персоналу (на COVID-19 - авт) підтверджено методом ПЛР-діагностики у 14 осіб, з них 4 – лікарі: 3 акушер-гінекологи, анестезіолог і 10 медсестер», - повідомила Кобельська.

Вона зауважила, що вагітних і породіль наразі в пологовому немає: п’ять породіль сьогодні йдуть на виписку, в них зроблені ПЛР-дослідження.

За словами Кобельської, усіх вагітних у Калуші планують каретами швидкої допомоги перевозити до Івано-Франківського обласного перинатального центру або у міський пологовий, за їх бажанням.

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Як повідомлялося, учора Калуська центральна районна лікарня призупинила роботу пологового будинку через загострення епідситуації, спричиненої коронавірусом.

Раніше в обласному пологовому від COVID-19 померла 37-річна породілля з Болехова, яка народила здорову дитину.

В Івано-Франківській області констатують більше пів сотні медиків, в яких підтвердили коронавірусну інфекцію.

Станом на 15 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 356 випадках, з них 27 – летальні.