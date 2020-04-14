У Калуші призупинили роботу пологового будинку через коронавірус

У місті Калуш через загострення епідситуації, спричиненої коронавірусом, призупинили роботу пологового будинку.

Про це повідомляє Калуська міська рада.

«На сьогоднішній день ситуація з поширенням коронавірусної хвороби на території Калуського району ускладнюється. У всіх медичних закладах вже є захворювання і серед медичного персоналу. У зв’язку з такими обставинами наказом по КНП «Калуська ЦРЛ» від 14.04.2020 року № 94 на час загострення епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19 з 14.04.2020 року призупинено роботу пологового будинку Калуської ЦРЛ до стабілізації ситуації», - йдеться у повідомленні.

За їхньою інформацією, госпіталізація вагітних та хворих з гінекологічною патологією буде здійснюватись до обласного перинатального центру.

У Калуській міськраді наголошують, що такі заходи проводяться задля збереження здоров’я і безпеки громадян.

За отриманою інформацією від медичних закладів Калуської громади і району станом на 09.00 год 14 квітня 2020 року на території міста і сіл району зафіксовано 57 випадків захворювання на коронавірус, троє людей померло.

Відомо, що на Прикарпатті COVID-19 підтвердили у 53 медичних працівників. В Івано-Франківську понад 400 медпрацівників перебувають на лікарняних.

Станом на 14 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 332 випадках , з них 26 – летальні, одужали 16 людей.