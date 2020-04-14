На Прикарпатті COVID-19 підтвердили у чотирьох дітей, 17-річна дівчина госпіталізована

В Івано-Франківській області за останню добу підтвердили 32 випадки COVID-19, в тому числі – у трьох дітей.

Про це на брифінгу скаазала перший заступник Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останню добу ми маємо 32 нових позитивних досліджень, в тому числі по трьох дітях. Загалом, є 332 випадки захворювання на COVID-19, в тому числі четверо дітей», - зазначила Савка.

Вона зауважила, що троє дітей, а це дівчинка 14 років зі Снятинського району і два хлопчики 8 і 9 років з Косівського і Тлумацького районів знаходяться під наглядом лікарів.

«Дівчина 17 років з Івано-Франківська знаходиться в обласній інфекційній лікарні. Вона з багатодітної сім’ї, де є четверо дітей. Батько з матір’ю та її старший брат пройшли ПЛР-діагностику, результати негативні. Двоє менших дітей пройшли швидкі тести, результати негативні», - розповіла Савка.

Наразі найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Івано-Франківську – 86 випадків, Надвірнянському районі – 56 та в Калуському районі – 42.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 332 випадки інфікування коронавірусом, з них 26 випадків – летальні, одужали 16 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.