ДБР розслідує обставини смерті людини у автомобілі патрульних

​Державне бюро розслідувань досліджує обставини смерті чоловіка в автомобілі патрульної поліції у Полтаві.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини смерті чоловіка у автомобілі патрульної поліції. Досудове розслідування розпочато за ознаками перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 17:00 у м. Дніпро місцевий житель викликав поліцію, адже його брат почав бити батька. Після прибуття правоохоронців за викликом ймовірний правопорушник почав тікати від поліцейських та був затриманий у дворі сусіднього будинку.

Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля та одягли кайданки (затриманий поводив себе агресивно).

Читайте також: У Харкові взяли під варту одного з учасників нападу на поліцейських начальників

Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя. Попри надання першої медичної допомоги від поліцейських та медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя затриманого не вдалося.