Івано-Франківськ продав пам’ятку архітектури, щоб поповнити бюджет в умовах кризи

Влада Івано-Франківська продала будівлю, зведену в 1895 році, щоб поповнити місцевий бюджет на 11 млн. грн.

Про це у відеозверненні у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Ми - в пошуках коштів, які зможемо акумулювати в час кризи. Тому ми прийняли рішення нежитлові приміщення, які не використовує міська громада, максимально виставляти на аукціон через Prozorro. … Учора ми продали будівлю на Гординського, 10 за 13,2 млн. грн., з них 11 млн.грн надійде у міський бюджет», - повідомив Руслан Марцінків.

За його словами, місцева влада виставить на аукціон ще близько 20 комерційно-привабливих приміщень та майже 10 земельних ділянок.

«У такий нелегкий час ми маємо залучати кошти», - зазначив мер.

Відомо, що будівля на Гординського, 10 – пам’ятка архітектури місцевого значення кінця 20 століття. Свого часу тут працювала жіноча семирічна школа імені Королеви Софії. Будівля зведена в 1895 р. у стилі неоготики. До продажу на першому поверсі будівлі працювали соціальні служби для молоді, а решта приміщень залишались порожніми.

Фото: firtka.if.ua