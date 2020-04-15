Івано-Франківськ продав пам’ятку архітектури, щоб поповнити бюджет в умовах кризи
Про це у відеозверненні у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
«Ми - в пошуках коштів, які зможемо акумулювати в час кризи. Тому ми прийняли рішення нежитлові приміщення, які не використовує міська громада, максимально виставляти на аукціон через Prozorro. … Учора ми продали будівлю на Гординського, 10 за 13,2 млн. грн., з них 11 млн.грн надійде у міський бюджет», - повідомив Руслан Марцінків.
За його словами, місцева влада виставить на аукціон ще близько 20 комерційно-привабливих приміщень та майже 10 земельних ділянок.
«У такий нелегкий час ми маємо залучати кошти», - зазначив мер.
Відомо, що будівля на Гординського, 10 – пам’ятка архітектури місцевого значення кінця 20 століття. Свого часу тут працювала жіноча семирічна школа імені Королеви Софії. Будівля зведена в 1895 р. у стилі неоготики. До продажу на першому поверсі будівлі працювали соціальні служби для молоді, а решта приміщень залишались порожніми.
Фото: firtka.if.ua