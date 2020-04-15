Одеську депутатку включили в базу "Миротворця" за заклики ігнорувати карантин

Депутатку Одеської міськради Ірину Єсенович внесли в базу "Миротворця" за заклики в соцмережі відвідувати храми під час карантину, зокрема прийти до церкви на Великдень.

Відповідний запис зроблено в базі «Миротворця».

"Провокатор. Свідомі дії, спрямовані на поширення смертельно небезпечного захворювання (коронавірусної хвороби) і масового зараження громадян України", - йдеться про причини внесення Єсенович в базу людей, дії яких спрямовані проти національної безпеки.

У базі «Миротворця» зазначається, що депутатка представляє у міськраді партію «Довіряй справам» (раніше - Партію регіонів, партію «Родина») і наводиться її допис у Facebook.

Слід зазначити, що Єсенович написала: «Впевнена, що всі, хто підуть до Церкви в неділю, але тільки з щирим бажанням вшанувати Бога, не захворіють..." А потім зробила правку в записі на своїй сторінці в Facebook, що її обурили заклики в соціальних мережах про те, що під час карантину не слід відвідувати церкву.

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Як повідомляв Укрінформ, із закликом залишатися вдома на Великдень і дивитися в режимі онлайн богослужіння звернулися місцева влада і духовенство Одеси після того, як у Вербну неділю біля храмів утворилися натовпи містян, багато з яких нехтували елементарними заходами безпеки.

Фото: usionline.com