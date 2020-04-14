Геращенко з головою ДСНС вилетіли у Чорнобильську зону

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко разом з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним вилетіли у Зону відчуження.

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з головою ДСНС Чечеткіним вилітаю в зону відчуження ЧАЕС для об’єктивного інформування суспільства про стан ліквідації пожежі", - зазначив він.

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Як повідомлялося, виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.

За інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, у Зоні відчуження станом на 12.00 виявлено два нові загорання.