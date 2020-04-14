У Чорнобильській зоні виявили два нові осередки пожеж

У Зоні відчуження станом на 12.00 виявлено два нові загорання.

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства з управління Зоною відчуження.

"На 12:00 годину 14.04.2020 виявлено нові загорання в с. Крива Гора Паришівського лісництва та в районі ж/д станції Янів Луб’янського лісництва", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають заходи з ліквідації пожеж. Зокрема, поблизу с. Чистогалівка та с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 гектарів.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.