На Житомирщині госпіталізували лише одного з 12 хворих на COVID-19 медиків

На Житомирщині лабораторно підтвердили 12 випадків коронавірусу серед медичних працівників, лише один захворілий медик перебуває в лікарні, інші – на домашній самоізоляції.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день у нас, дійсно, 12 медичних працівників, які були в контакті (з хворими на коронавірус – ред.), і вони захворіли. Із 12 тільки одна людина знаходиться на лікуванні у Бердичівській центральній міській лікарні. Її стан ближчий до середньої важкості, вона отримує симптоматичну терапію без дихальної підтримки киснем», - сказав Суслик.

Інші 11 медпрацівників, серед яких медсестри та лікарі, перебувають на самоізоляції і лікуються амбулаторно.

Хворих лікарів по 3 у Бердичеві та Коростені, по 2 у Малині і Коростишеві, 1 – у Житомирському районі, 1 – у Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Житомирі.

«Вночі додатково проведено обстеження, і з 15 підозрілих, які ще не увійшли у звітність, серед двох підтверджених випадків є теж лікар, який перебуває на стаціонарному лікуванні. Стан його задовільний», - додав посадовець.

Суслик зазначив, що новий випадок захворювання на коронавірус вивили у лікаря з Житомирської міської лікарні №1.

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Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 594 медпрацівники.

На Житомирщині загалом лабораторно підтверджено 112 випадків коронавірусу, 3 з яких – летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків