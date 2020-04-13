На Житомирщині підтвердили ще 17 випадків коронавірусу

На Житомирщині підтвердили ще 17 випадків коронавірусу

Укрінформ
На Житомирщині лабораторно підтвердили 17 нових випадків коронавірусу, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Житомирський обласний лабораторний центр перевірив сьогодні, 13 квітня, 48 проб біоматеріалів, з яких 17 виявилися позитивними. Вранці повідомляли про один новий випадок. Так, діагноз коронавірусу підтвердився у жителів Житомира (8), Коростеня (8), Бердичева (1) та Житомирського району (1)», - йдеться у повідомленні.

Серед нових випадків – четверо дітей 4-х, 10-ти, 15-ти та 17-ти років.

Зазначається, що станом на 18:00 13 квітня в Житомирській області 112 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких три – летальні.

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Найбільше хворих у Коростені (30), Бердичеві (24), Малині (21) та Житомирі (19).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.

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