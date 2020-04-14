В Енергодарі захворіли двоє працівників АЕС, місто - на карантині

В Енергодарі коронавірус виявили у двох співробітників АЕС. Місто визнано карантинною зоною.

Таке рішення прийняли під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області разом зі штабом по боротьбі з коронавірусом, повідомляє пресслужба ЗОДА.

«У місті Енергодар виявлено випадки захворювання на коронавірус, два з яких – у працівників атомної електростанції. Наразі необхідно перевірити всіх працівників Запорізької АЕС на випадок захворювання. Тому пропонується, окрім м. Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська, також карантинною зоною визнати м. Енергодар», - зазначив головний державний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов.

Наразі в Енергодарі зареєстровано чотири випадки COVID-19 — у двох дорослих та двох дітей. Дорослі госпіталізовані до інфекційного відділення Дніпрорудненської мiської лiкарні, яка визнана базовою відносно лікування цього захворювання. Діти разом з членами родин знаходяться вдома на самоізоляції, під наглядом лікарів. Також на самоізоляцію були направлені 2 лікарі та 3 медичних сестри Центру первинної медико-санітарної допомоги. У пацієнтів цього медичного закладу 11 квітня аналіз ПЛР показав інфікування коронавірусом.

За оновленою інформацією, в одного лікаря та однієї медсестри аналізи на COVID-19 показали негативний результат, тому вони повертаються до роботи.

Відсьогодні в Енергодарі вводяться більш жорсткі заходи щодо обмеження пересування місцевих громадян, а також обмеження виїзду чи в’їзду у місто. Наразі в Енергодарі вивчаються контакти захворілих та проводиться дезінфекція.

Всього в області 89 випадків захворювання коронавірусом, 11 людей вже одужали.

Як раніше повідомлялось, на межах Запоріжжя, Бердянська та Мелітополя встановлено 14 карантинних постів.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.