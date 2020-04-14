На Донеччині COVID-19 виявили у чоловіка, який прибув із Латвії

На Донеччині у Слов'янську зафіксовано новий випадок інфікування COVID-19 - у чоловіка, який прибув із Латвії на початку квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Новий випадок інфікування COVID-19 зафіксований на Донеччині - у Слов'янську. 56-річний чоловік прибув з Латвії на початку квітня та з того часу перебував на самоізоляції", - написав очільник області.

Він зазначив, що тест на наявність вірусу чоловіку зробили як особі, яка прибула із-за кордону, та 13 квітня отримали позитивний результат.

«Скарг на стан здоров'я чоловік не має, температура його тіла зараз тримається на позначці 36,6 градуса. Тому він залишений вдома на амбулаторному лікуванні», - додав Кириленко.

Чиновник констатував, що це 12-й лабораторно підтверджений випадок інфікування СOVID-19, зафіксований в області з початку введення карантину. Шість пацієнтів одужали, п'ять продовжують лікування, один випадок - летальний.

«Наразі ситуація із захворюваністю повністю контрольована. Щоб так було і надалі, потрібно усім зберігати спокій, дотримуватися умов карантину, залишатисяя вдома та дбати про особисту гігієну. Усе буде добре!» - підкреслив керівник регіону.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.